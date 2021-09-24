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Новини 24 вересня: закон про олігархів, "червона зона"

П'ятниця, 24 вересня 2021, 21:19

Одну статтю закону про олігархів повинні переголосувати через юридичну колізію; головний санлікар заявив, що 4 області можуть стати "червоними" в найближчі тижні — актуальні новини 24 вересня.

Про голосування

У прийнятому вчора законі про олігархів є юридична колізія — нардепи врахували одразу три правки, які суперечать одна одній.

У законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, а також правка про те, що це робить НАЗК. Тепер одну статтю закону повинні переголосувати.

"Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. Врахували одночасно три (396,398,406) правки, які суперечать одна одній", - глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Про карантин

Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть протягом двох-трьох тижнів перейти в "червоний" рівень епіднебезпеки — про це заявив головний санлікар.

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