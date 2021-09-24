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Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"

Пятница, 24 сентября 2021, 21:19

Одну статью закона об олигархах должны переголосовать за юридическую коллизию; главный санврач заявил, что 4 области могут стать "красными" в ближайшие недели - актуальные новости 24 сентября.

О голосовании

В принятом вчера законе об олигархах есть юридическая коллизия - нардепы учли сразу три правки, которые противоречат друг другу.

В законе учтены нормы, что олигархом человека признает СНБО, а также правка о том, что это делает НАПК. Теперь одну статью закона должны переголосовать.

"Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. Учли одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат друг другу", - глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

О карантине

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут в течение двух-трех недель перейти в "красный" уровень эпидопасности - об этом заявил главный санврач.

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