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Іран забрав з Афганістану американські броньовані машини - ЗМІ

П'ятниця, 3 вересня 2021, 10:49

Військова техніка США, яка раніше була надана афганським силам безпеки, попрямувала в Тегеран і передана властям Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

У соцмережах з'явилося відео з колоною техніки, до складу якої увійшли автомобілі Humvees і "MRAP" - легкі броньовані машини, спеціально захищені від мін.

Канал в соціальних мережах, який першим показав відео і спеціалізується на іранських військових справах, повідомив, що іранці також заволоділи американськими танками.

Канал не зміг підтвердити подробиці, і точно невідомо, як Іран отримав техніку. Надходили повідомлення про те, що афганські солдати втікали через кордон до Ірану, щоб не здаватися талібам, і аналітики припускають, що іранці, які надали їм прихисток, просто взяли машини натомість.

Відносини Ірану з Афганістаном і Талібаном викликають суперечки. США вважають, що Іран підтримав прихід до влади талібів, в тому числі навчаючи їх використанню придорожніх вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялося, що військові США, перед тим як остаточно залишити аеропорт Кабула, вивели з ладу велику кількість військової техніки, яку неможливо було забрати з собою.

Теми: АфганістанІран


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