На двох митницях виявили корупційні схеми з вантажівками: збитки мільйонні

На Рівненській та Волинській митницях правоохоронці викрили корупційні схеми розмитнення вантажівок на мільйони гривень.

Джерело: ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, представники комерційних структур подавали до митних органів документи, що містили недостовірні відомості про дати виробництва та першої реєстрації автомобілів. Це дозволяло зловмисникам зменшувати коефіцієнт акцизного збору в 40 і більше разів, а відповідно і суттєво занижувати ПДВ.

Таким чином збитки бюджету при розмитненні лише одного вантажного автомобіля становили від 50 до 700 тисяч гривень. Усе це – через зловживання службовим становищем з боку митників: вони не в повному обсязі перевіряли достовірність поданих документів.

Вказано, що впродовж 2018-2020 років за цією схемою посадовці здійснили митне оформлення понад 300 вантажних автомобілів.

1 вересня слідчі провели низку обшуків у службових приміщеннях митних постів "Рівне" та "Дубно" Рівненської митниці.

Під час обшуків слідчі вилучили митну документацію. Після її вивчення та проведення інших необхідних слідчих дій буде вирішене питання щодо повідомлення про підозру причетним до оборудки особам, повідомляють у ДБР.

СБУ стверджує, що за попередніми даними, така протиправна діяльність митників завдала державі збитків на понад 15 мільйонів гривень (ДБР суми збитків не наводить -ред).

Через корупційну схему розмитнення на Волинській митниці, за даними ДБР, держава недоотримала митних платежів на загальну суму на понад 1 млн гривень.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у недбалому ставленні до виконання своїх службових обов'язків двом колишнім інспекторам Волинської митниці, які у 2017-2018 роках під час митного оформлення вантажівок "не помітили" такої заміни.