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У Раді планують "день євроінтеграції" напередодні саміту Україна-ЄС

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:36

Верховна Рада планує на початку жовтня провести "день Євроcоюзу" в парламенті, щоб ухвалити важливі для європейської інтеграції України законопроєкти.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо найближчих планів: ми обов'язково проведемо євроінтеграційний день в парламенті, тобто такий "день Європейського Союзу". 12 жовтня буде черговий саміт Україна-ЄС, і до цього, орієнтовно, в перших числа жовтня, напевно, відбудеться таке засідання Ради, на якому ми розглянемо важливі для євроінтеграції законопроєкти", - сказала Кравчук.

За її словами, наразі не відомо, буде таке засідання черговим чи позачерговим.

У жовтні 2020 року перший заступник голови парламенту, представник президента в Раді Руслан Стефанчук запропонував проводити у Верховній Раді "дні Європейського Союзу" під час роботи в режимі пленарних засідань для прийняття законопроєктів, які важливі для європейської інтеграції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на саміті Україна-ЄС у жовтні планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, на саміті очікується рішення про приєднання України до європейської системи транзиту.

Теми: УкраїнаЄСєвроінтеграція


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