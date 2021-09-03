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"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику

П'ятниця, 3 вересня 2021, 18:11
Помилка: у профспілках пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику
Фото "Радіо Свобода"

Банер із Євгенієм Мураєвим та рекламою телеканалу "Наш" на Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві вивісили випадково, заявив голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник.

Джерело: коментар Валерія Мельника "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів і його вже зняли".

Деталі: 3 вересня на стіні Будинку профспілок, що виходить на вулицю Хрещатик, вивісили банер із рекламою телеканалу Мураєва з написом "Тут наша земля" на тлі карти України.

Напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал "Наш" і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі.

Будинок профспілок, де був штаб Євромайдану, горів 18 лютого 2014 року під час сутичок між протестувальниками та силовиками. У пожежі загинули двоє людей. Будівля стала одним із символів "Революції Гідності".

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївісторіяМураєврекламателебачення
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