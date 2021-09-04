Кулеба не виключає нових угод зі США щодо зброї на додачу до Javelin

Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем "Джавелін" від США, однак глава МЗС Дмитро Кулеба не виключає нових домовленостей зі Сполученими Штатами щодо інших видів оборонного летального озброєння.

Про це Кулеба розповів у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ та обороноздатність нашої держави. Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin.

Не виключаю, що ми зможемо вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання", - сказав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що "зі зрозумілих причин" не може розголошувати деталі. "Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що діалог з питань оборони та безпеки між Україною і США продовжуватиметься також і в рамках відповідної робочої групи Комісії стратегічного партнерства.

Нагадаємо, Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

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