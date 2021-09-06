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На півдні України пройдуть військові навчання зі стрільбами

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:57
На півдні України пройдуть військові навчання зі стрільбами
ілюстративне фото з сайту Міноборони

У Херсонській області з 9 по 30 вересня відбудуться військові навчання.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook

Деталі: З 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону "Ягорлик", що знаходиться в Скадовському районі.

Там проходитимуть військові навчання з бойовою стрільбою.

Жителів Херсонщини просять зберігати спокій та бути обачними.

Українська правда

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Теми: арміяХерсонська область
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