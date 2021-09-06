На півдні України пройдуть військові навчання зі стрільбами

У Херсонській області з 9 по 30 вересня відбудуться військові навчання.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook

Деталі: З 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону "Ягорлик", що знаходиться в Скадовському районі.

Там проходитимуть військові навчання з бойовою стрільбою.

Жителів Херсонщини просять зберігати спокій та бути обачними.