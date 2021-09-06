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У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:39
У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище
Ілюстративне фото (Джерело: Tyrone Turner / WAMU)

На землях садово-городнього кооперативу неподалік Львова ділки облаштували нелегальний цвинтар.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Повідомляється, що 26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить платне захоронення померлих людей.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Самовільне зайняття земельної ділянки". Порушнику загрожує штраф від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень або арешт на строк до 6 місяців.

Українська правда

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Теми: Львівкурйозкримінал
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