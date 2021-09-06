Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:39
Ілюстративне фото (Джерело: Tyrone Turner / WAMU)

На землях садово-городнього кооперативу неподалік Львова ділки облаштували нелегальний цвинтар.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Повідомляється, що 26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить платне захоронення померлих людей.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Самовільне зайняття земельної ділянки". Порушнику загрожує штраф від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень або арешт на строк до 6 місяців.

Українська правда
Теми: Львівкурйозкримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ

Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину

"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Помер Бельмондо

Усі новини...
Львів
П'яний водій тікав від патрульних і протаранив їхнє авто: троє травмованих
Вантажівка протаранила магазин у місті на Львівщині, загинули 4 людини
СБУ з колегами зі США ліквідувала групу, яка виготовляла фальшиві ID-картки
Останні новини
04:30
Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за порушення COVID-19
03:44
"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції
02:49
Brexit: Британія продовжила пільгові періоди для торгівлі в Північній Ірландії
01:45
Ізраїль вдарив по виробництву ракет "ХАМАС"
00:46
У Чилі схвалили вакцинацію CoronaVac дітей від 6 років
23:49
Дев’ять людей загинули через аварію на шахті в ОРЛО – ЗМІ
23:23
Разумков закликає ДБР сказати, чи був Трухін за кермом: Перевірити нескладно
22:44
На відновлення Костелу Святого Миколая треба 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна
21:38
Новини економіки: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
Усі новини...