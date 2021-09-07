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"Північний потік-2": компанія-оператор заявила про зварення останньої труби газогону

Вівторок, 7 вересня 2021, 08:30

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як заявили в компанії, на трубоукладальному судні Fortuna було зварено останню трубу з двох ниток газопроводу.

За даними Nord Stream 2 AG, труба буде опущена на морське дно у водах Німеччини. Мета операції - з'єднати ділянку трубопроводу, що йде від узбережжя Німеччини, з ділянкою, що йде з данських вод. Після цього будуть проведені "необхідні заходи перед введенням в експлуатацію".

У компанії сподіваються запустити газогін у експлуатацію до кінця поточного року.

У майбутньому цей газопровід загальною протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів дозволить поставляти російський природний газ напряму до Німеччини в набагато більших масштабах, ніж раніше. У компанії Nord Stream 2 AG наголошують, що газопровід допоможе задовольнити довгострокові потреби європейського енергетичного ринку в імпорті природного газу, підвищить безпеку і надійність поставок і уможливить отримувати російський "газ на справедливих економічних умовах".

Нагадаємо, в липні цього року  Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

Теми: Північний потік-2Росіягаз


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