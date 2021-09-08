Пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19

Кремлівський пропагандист, ведучий програми "Вести недели" на російському телеканалі Дмитро Кисельов був госпіталізований з COVID-19.

Джерело: Кисельов у "РІА Новини", "Медуза", Mash

Деталі: Кисельов заявив, що у нього була температура "за 38", "але лікування дало хороший результат, зараз температура вже нормальна - це позитивна відповідь на лікування. Прогноз оптимістичний".

За інформацією Mash, Кисельова госпіталізували в стані середньої тяжкості. У нього розвинулася двостороння пневмонія, ступінь ураження легень оцінювалася в 25-50%.