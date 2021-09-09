У Харкові викрили медзаклад, який продавав підроблені результати ПЛР-тестів
У Харківській області працівники приватної медустанови підроблювали результати ПЛР-тестів і вносили недостовірні дані у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Вдома".
Джерело: пресслужба прокуратури Харківської області
Дослівно: "У ході слідства встановлено, що працівники однієї з харківських приватних медичних установ підроблювали результати ПЛР-тестів та вносили недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Вдома".
Деталі: Організатори працювали у змові з туристичними агенціями, які допомагали їм у пошуку клієнтів.
"Послугу" пропонували людям, які мали намір виїхати за кордон або повернутися з нього, для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.
Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження.
Відзначається, що до числа клієнтів медустанови входили і такі особи, які мали позитивний результат на COVID-19.
Під час обшуків у лабораторіях цієї медустанови виявили та вилучили офіційну документацію, печатки, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР- тестів, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Кримінальне провадження щодо працівників приватної медустанови здійснюється за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 325 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.