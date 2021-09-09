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Захоплення банку у Грузії: грабіжника затримали, заручники звільнені

Четвер, 9 вересня 2021, 20:00

Правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який захопив відділення "Банку Грузії" у місті Кварелі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", про це заявили в МВС.

Операція для нейтралізації грабіжника тривала три години. 

"Співробітники МВС знешкодили і затримали чоловіка, який взяв заручників у банку. Усі заручники звільнені, їхньому життю і здоров’ю нічого не загрожує", - повідомила представниця відомства Кеті Ковзіашвілі, не уточнивши, чи чоловік здався, чи його захопили силою. 

Біля відділення банку і досі залишаються сили поліції. Проти грабіжника відкрили провадження за трьома статтями Кримінального кодексу Грузії. 

Нагадаємо, чоловік увірвався у відділення банку близько 16-00 за місцевим часом. За словами свідків, він був у масці та з гранатою в руці, яку погрожував підірвати. 

Кільком людям вдалося одразу втекти через вікно, але близько 15 співробітників банку і клієнтів опинилися заручниками. Згодом грабіжник відпустив їх і залишився у відділенні сам, правоохоронці вели з ним перемовини.

Це вже третє збройний напад на відділення "Банку Грузії" за останній час.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузія
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