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Вересень у Києві виявився холоднішим за норму

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:38
Вересень у Києві виявився холоднішим за норму
фото: pixabay

Перший місяць осені у Києві виявився на 1,3°С холоднішим за кліматичну норму 1991-2020 років.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 вересня зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15°С".

Деталі: За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

Найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура у Києві досягла + 27°С, а найхолодніше було 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,9°С.

У Києві випало лише 40 % кліматичної норми опадів - 23 мм.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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