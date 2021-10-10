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Президент заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху

Неділя, 10 жовтня 2021, 20:51
ШЕФІР І ЗЕЛЕНСЬКИЙ (2019), 24TV.UA

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром незадовго до замаху на останнього.

Джерело: Зеленський у коментарі програмі "Світське життя"

Деталі: Відповідаючи на питання ведучої Катерини Осадчої, чи справді, як писали ЗМІ, між ним і Шефіром "пробігла чорна кішка" і начебто Шефір забрав свої речі і з'їхав з Офісу президента, Зеленський зробив здивоване обличчя і сказав: "Я про це нічого не знаю".

"Сережа, якісь новини у Катерини (ведучої – ред.)?", - звернувся він до Шефіра, який стояв поряд.

Пряма мова Зеленського: "Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби".

Що передувало: На початку вересня "Українська правда" писала, що між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової. За словами співрозмовників УП, Шефір уже не впливає майже ні на що.

Знати більше: По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського

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Передісторія:

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийШефір Сергій


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