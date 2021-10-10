Президент заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху
Президент Володимир Зеленський запевняє, що не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром незадовго до замаху на останнього.
Джерело: Зеленський у коментарі програмі "Світське життя"
Деталі: Відповідаючи на питання ведучої Катерини Осадчої, чи справді, як писали ЗМІ, між ним і Шефіром "пробігла чорна кішка" і начебто Шефір забрав свої речі і з'їхав з Офісу президента, Зеленський зробив здивоване обличчя і сказав: "Я про це нічого не знаю".
"Сережа, якісь новини у Катерини (ведучої – ред.)?", - звернувся він до Шефіра, який стояв поряд.
Пряма мова Зеленського: "Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби".
Що передувало: На початку вересня "Українська правда" писала, що між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової. За словами співрозмовників УП, Шефір уже не впливає майже ні на що.
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.