Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
Президент Владимир Зеленский уверяет, что не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром незадолго до покушения на последнего.
Источник: Зеленский в комментарии программе "Светская жизнь"
Детали: Отвечая на вопрос ведущей Екатерины Осадчей, действительно ли, как писали СМИ, между ним и Шефиром "пробежала черная кошка" и якобы Шефир забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, Зеленский сделал удивленное лицо и сказал: "Я об этом ничего не знаю".
"Сережа, какие-то новости у Екатерины (ведущей – ред.)?", – обратился он к Шефиру, который стоял рядом.
Прямая речь Зеленского: "Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы".
Что предшествовало: В начале сентября "Украинская правда" писала, что между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиры возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи с Банковой. По словам собеседников УП, Шефир уже не влияет почти ни на что.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.