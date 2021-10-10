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Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения

Воскресенье, 10 октября 2021, 20:51
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
ШЕФИР И ЗЕЛЕНСКИЙ (2019), 24TV.UA

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром незадолго до покушения на последнего.

Источник: Зеленский в комментарии программе "Светская жизнь"

Детали: Отвечая на вопрос ведущей Екатерины Осадчей, действительно ли, как писали СМИ, между ним и Шефиром "пробежала черная кошка" и якобы Шефир забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, Зеленский сделал удивленное лицо и сказал: "Я об этом ничего не знаю".

"Сережа, какие-то новости у Екатерины (ведущей – ред.)?", – обратился он к Шефиру, который стоял рядом.

Прямая речь Зеленского: "Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы".

Что предшествовало: В начале сентября "Украинская правда" писала, что между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиры возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи с Банковой. По словам собеседников УП, Шефир уже не влияет почти ни на что.

Знать больше: По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и Офисе Зеленского

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Предыстория:

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийШефир Сергей
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