Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони

Шість областей у "червоній" зоні, ще шість – на межі; ЗМІ підозрюють витік інформації з РНБО щодо санкцій – актуальні новини 25 жовтня.

Про "червоні" зони

Станом на 25 жовтня до "червоної" зони епідемічної небезпеки потрапили шість областей. Зокрема, у "червоній" зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

За показниками наблизилися до "червоної" Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька і Чернігівська області, які наразі "помаранчеві".

Про витік інформації з РНБО

Розслідувачі Bihus.info повідомляють, що фігуранти "контрабандних" санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів.

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