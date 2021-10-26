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Главные новости понедельника и ночи: СМИ об утечке информации из СНБО, "красные" зоны

Вторник, 26 октября 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: СМИ об утечке информации из СНБО, красные зоны
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Шесть областей в "красной" зоне, еще шесть – на грани; СМИ подозревают утечку информации из СНБО о санкциях – актуальные новости 25 октября.

О "красных" зонах

По состоянию на 25 октября в "красную" зону эпидемической опасности попали шесть областей. В частности, в красной зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

По показателям приблизились к "красной" Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области, которые сейчас "оранжевые".

Об утечке информации из СНБО

Расследователи Bihus.info сообщают, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

О других важных новостях

Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ у альтернативного поставщика, а не у России, поставки осуществят через Украину.

В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня.

Украина начала закупать кислород в Польше.

25 октября на Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве.

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что уже в ближайшие недели в Украине будет около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки. Также они считают, что "до 7 тысяч госпитализированных за сутки — это также реалистичный сценарий".

Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи — средства направят на поддержку экономической стабилизации в Украине.

С 8 ноября в Украине будут отстранять от работы работников образования и чиновников, которые не имеют прививок против СOVID-19.

Украинская правда

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