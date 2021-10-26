Главные новости понедельника и ночи: СМИ об утечке информации из СНБО, "красные" зоны

Шесть областей в "красной" зоне, еще шесть – на грани; СМИ подозревают утечку информации из СНБО о санкциях – актуальные новости 25 октября.

О "красных" зонах

По состоянию на 25 октября в "красную" зону эпидемической опасности попали шесть областей. В частности, в красной зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

По показателям приблизились к "красной" Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области, которые сейчас "оранжевые".

Об утечке информации из СНБО

Расследователи Bihus.info сообщают, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

О других важных новостях

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25 октября на Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве.

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