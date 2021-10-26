Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новини 26 жовтня: "скіфське золото", дезінформація про наступ ЗСУ

Вівторок, 26 жовтня 2021, 20:54

Суд в Амстердамі наказав повернути "скіфське золото" Україні; заяви бойовиків про наступ ЗСУ в штабі ООС назвали дезінформацією — актуальні новини 26 жовтня.

Про "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота", яка під час захоплення Росією Криму перебувала на експозиції в нідерландському музеї, належить Україні та повинна повернутися українській державі. 

"Хоч музейні експонати походять із Криму і в цьому сенсі також можуть розглядатися як спадщина Криму, вони є частиною культурної спадщини України, оскільки остання існує як незалежна держава з 1991 року. Музейні експонати належать Музейному фонду держави Україна", — йдеться у рішенні.

Президент Володимир Зеленський відреагував та заявив, що Україна завжди повертає своє — спершу поверне "скіфське золото", а потім і окупований Росією Крим.

Про Збройні сили

У вівторок сепаратистські ЗМІ поширили інформацію, що Збройні сили України начебто повернули під контроль село Старомар’ївка в Донецькій області.

Пізніше штаб операції Об’єднаних сил спростував ці заяви.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган передумав висилати 10 західних послів через їхню спільну заяву на підтримку ув'язненого лідера громадянського суспільства Османа Кавали.

Незабаром у "червоній" зоні епідемічної небезпеки буде вже 13 областей України — до "червоного" рівня віднесуть Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку й Чернігівську області.

У Моршині, який брав участь в експерименті з масовою вакцинацією населення, і де повністю щепилися 75% жителів, немає госпіталізованих із COVID-19 — повідомив мер міста Руслан Ільницький.

В Україні запустили в тестовому режимі роботу Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Лікаря та його спільника викрили на підробці covid-документів у Хмельницькій області – внесення даних про "липову" вакцинацію зловмисники оцінили у 5 тисяч гривень.

За добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19 і 734 летальних випадки, госпіталізували 2 939 осіб, одужали 9 738 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 254 920 людей.

Теми: судКримокупаціяДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ оприлюднило перелік протипоказань та застережень щодо Covid-вакцинації

таблицяКоронавірус: лише дві області України залишаються "жовтими"

фотоАдвокат вимагав у подружжя 2 квартири у Києві через проблеми з законом, які сам створив – ДБР

У Києві різкий стрибок хворих на ковід і 46 смертей за добу

В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу

Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві

Усі новини...
суд
"Скіфське золото" передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення
"Квіти України" просять скасувати заборону на будівельні роботи
В окупованому Криму рішення повернути скіфське золото назвали "огидним”
Останні новини
14:03
Мер Лондона закликав уряд Британії зробити обов'язковими маски у транспорті
13:59
В Україні лише 59,7% дітей до року щеплені проти поліомієліту – Кузін
13:45
фотоМалиша та Лялю із запорізької дитячої залізниці відправили у "Ведмежий рай"
13:42
В НБУ прогнозують зростання цін на електрику до 25% на рік
13:30
фото У Криму біля "суду" затримали 30 активістів
13:12
Кулеба назвав термін підписання довгоочікуваної угоди про ЗВТ з Туреччиною
13:03
У Росії кинули за ґрати чотирьох кримських татар: дали більше 10 років
13:01
4 мільйони українців завантажили Covid-сертифікати у "цифрі"
12:55
Статки Маска перевищили 300 мільярдів доларів – Bloomberg
12:41
інфографікаЗ 1 листопада набудуть чинності зміни до ПДР: з’являться нові дорожні знаки і розмітка
Усі новини...