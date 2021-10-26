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Новости 26 октября: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ

Вторник, 26 октября 2021, 20:54

Суд в Амстердаме приказал вернуть "скифское золото" Украине; заявления боевиков о наступлении ВСУ в штабе ООС назвали дезинформацией — актуальные новости 26 октября.

О "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота", во время захвата Россией Крыма находившаяся на экспозиции в нидерландском музее, принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

"Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последняя существует как независимое государство с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украины", — говорится в решении.

Президент Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что Украина всегда возвращает свое — сначала вернет "скифское золото", а затем и оккупированный Россией Крым.

О Вооруженных силах

Во вторник сепаратистские СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины вроде бы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Позже штаб операции Объединенных сил опроверг эти заявления.

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Темы: судКрымоккупацияДонбассвойна
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