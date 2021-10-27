Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

Поліція затримала 16-річного винуватця смертельної аварії у Харкові; ще 7 областей відправили у "червону" зону Covid-19, тепер їх 15 — актуальні новини 27 жовтня.

Про ДТП в Харкові

Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який ввечері 26 жовтня на швидкості більше ніж 100 км/год намагався перетнути перехрестя на червоне світло та зіткнувся з машиною Шевроле — йому загрожує до 8 років в’язниці.

Внаслідок ДТП загинув 58-річний водій Шевроле, троє пасажирів Інфініті перебувають в реанімаційному відділенні лікарні. Батько 16-річного підлітка, якого звинувачують у скоєнні ДТП, заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

Дочка загиблого водія Анастасія Носова у своєму Instagram попросила допомогти з пошуком гарного адвоката та свідків ДТП — на її прохання відгукнулася юридична компанія "Міллер".

Про "червоні" зони

З 30 жовтня ще 7 областей потрапляють у "червону" зону COVID-19 — Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

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