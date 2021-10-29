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Новини 29 жовтня: Зеленський та "Байрактар", "зелений" список ЄС

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 21:12
Новини 29 жовтня: Зеленський та Байрактар, зелений список ЄС
фото УП

Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі; Україна залишилася в "зеленому" списку ЄС — актуальні новини 29 жовтня.

Про Зеленського

Володимир Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі та наголосив, що ЗСУ використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші з боку супротивника.

"Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом" — так Зеленський відповів Франції та Німеччині на "стурбованість" щодо використання безпілотників.

Також на використання "Байрактару" відреагували у посольстві Сполучених Штатів і заявили, що російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості.

Про "зелений" список

ЄС розширив список безпечних країн для подорожей, тепер у ньому 20 країн, включаючи Україну. Наша країна залишиться у "зеленому" списку ще як мінімум два тижні до наступного перегляду.

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Теми: ЗеленськийДонбасЄС
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