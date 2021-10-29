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Новости 29 октября: Зеленский и "Байрактар", "зеленый" список ЕС

Пятница, 29 октября 2021, 21:12
Новости 29 октября: Зеленский и Байрактар, зеленый список ЕС
фото УП

Зеленский отреагировал на использование "Байрактара" на Донбассе; Украина осталась в зеленом списке ЕС — актуальные новости 29 октября.

Про Зеленского

Владимир Зеленский отреагировал на использование "Байрактара" на Донбассе и подчеркнул, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства только в ответ на нарушение режима тишины со стороны противника.

Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает.  И дальше она будет действовать именно по этому принципу" — так Зеленский ответил Франции и Германии на обеспокоенность использованием беспилотников.

Также на использование "Байрактара" отреагировали в посольстве Соединенных Штатов и заявили, что российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности.

О "зеленом" списке

ЕС расширил список безопасных стран для путешествий, теперь в нем 20 стран, включая Украину. Наша страна останется в "зеленом" списке еще как минимум две недели до следующего просмотра.

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Темы: ЗеленскийДонбассЕС
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