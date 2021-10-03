Масштабна пожежа знищила карибський курорт

Масштабна пожежа знищила або пошкодила понад 200 будівель на острові Гуанаха в Гондурасі та змусила сотні жителів втекти, спустошивши туристичний курорт.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відео, опубліковані в соціальних мережах, демонструють ряди приморських будинків, охоплених полум’ям, яке вирує на острові Карибського моря, приблизно за 44 милі (77 км) від північного узбережжя Гондурасу.

Рятувальники Гондурасу скинули воду на острів, щоб загасити пожежу, яка встигла зруйнувати багато будинків.

"Ми можемо підтвердити, що у нас немає людських втрат, але існують величезні матеріальні втрати", - сказав міністр Національної системи управління ризиками та Національного агентства з надзвичайних ситуацій Макс Гонсалес.

Він заявив, що внаслідок пожежі, яка знищила 90 будинків та пошкодила ще 120, поранень зазнали чотири людини.

Пожежа спалахнула ще до світанку, і мешканці намагалися взяти її під контроль, оскільки на острові немає пожежної служби.

Додатково: Гуанаха – один з трьох мальовничих островів країни, куди туристи і дайвери приїжджають побачити дельфінів та великий кораловий риф.