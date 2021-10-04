Рада збереться на позачергове засідання у четвер
Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:25
Верховна Рада додатково збереться на позачергове засідання у четвер, 7 жовтня.
Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді в понеділок
Пряма мова: "Сьогодні зранку надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00… Ініціатор – Поляков (Антон, група "За майбутнє" - УП)".
Деталі: Разумков уточнив, що позачергове ніяк не пов’язане з його відставкою.
Яких саме питань стосуватиметься засідання наразі невідомо.
Євген Кізілов, УП