Рада збереться на позачергове засідання у четвер

Верховна Рада додатково збереться на позачергове засідання у четвер, 7 жовтня.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді в понеділок

Пряма мова: "Сьогодні зранку надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00… Ініціатор – Поляков (Антон, група "За майбутнє" - УП)".

Деталі: Разумков уточнив, що позачергове ніяк не пов’язане з його відставкою.

Яких саме питань стосуватиметься засідання наразі невідомо.