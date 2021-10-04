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Рада збереться на позачергове засідання у четвер

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:25
Рада збереться на позачергове засідання у четвер
Спікер Дмитро Разумков у Верховній Раді (фото пресслужби вр)

Верховна Рада додатково збереться на позачергове засідання у четвер, 7 жовтня.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді в понеділок

Пряма мова: "Сьогодні зранку надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00… Ініціатор – Поляков (Антон, група "За майбутнє" - УП)".

Деталі: Разумков уточнив, що позачергове ніяк не пов’язане з його відставкою.

Яких саме питань стосуватиметься засідання наразі невідомо.

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна Рада
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