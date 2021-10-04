Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Грузїі відбулися нові затримання у справі Саакашвілі

Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:23
фото: pixabay

У справі про незаконний перетин кордону колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі затримані ще двоє громадян країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Грузії

Деталі: Більш детальну інформацію в наглядовому відомстві обіцяли надати найближчим часом.

Раніше прокуратура повідомила, що був затриманий господар квартири в Тбілісі, в якій переховувався Саакашвілі.

Передісторія: За даними ЗМІ, Саакашвілі в'їхав в Грузію, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера. Допоміг йому перетнути кордон грузин Елгуджа Цомая, який і був водієм вантажівки. Пізніше Саакашвілі був заарештований в квартирі Цомаі.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

При цьому Грузія не має наміру видавати Києву свого екс-президента.

Теми: СаакашвіліГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Раді призначили головуючого на відставку Разумкова. Опозиція хоче відсторонити Стефанчука

У Києві стрибок хворих на Covid – найбільше за добу з квітня

Арахамія прокоментував офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз у дружини є

Названо 159 імен нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру

Путін на зустрічі із Зеленським хоче зняти санкції, а не говорити про Крим і Донбас – росЗМІ

Голова Укрексімбанку після скандалу склав повноваження на час розслідування

Усі новини...
Саакашвілі
Влада Грузії не має наміру видавати Саакашвілі Києву
Адвокат Саакашвілі сподівається на його помилування попри 4 справи 
Прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів
Останні новини
12:50
Захворюваність на COVID-19 в Польщі за тиждень виросла на 70%
12:33
Глава Укрексімбанку скасував пресконференцію з журналістами
12:32
Суду ЄС рекомендують підтримати Nord Stream 2 AG щодо права оскаржувати правила ЄС
12:27
В Україну йдуть нічні заморозки
12:16
Світові загрожує глобальна водна криза – ООН
12:13
Дружина Саакашвілі про його відео з Ясько: Це було несподівано і неприпустимо
12:08
Німецькі "Зелені" виступили за коаліцію з соціал-демократами Шольца
11:59
У Раді призначили головуючого на відставку Разумкова. Опозиція хоче відсторонити Стефанчука
11:59
У РФ новий антирекорд смертності від covid-19: вперше більше 900 випадків
11:56
У Криму четвертий поспіль добовий "рекорд" випадків Covid
Усі новини...