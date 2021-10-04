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У Грузїі відбулися нові затримання у справі Саакашвілі

Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:23
У Грузїі відбулися нові затримання у справі Саакашвілі
фото: pixabay

У справі про незаконний перетин кордону колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі затримані ще двоє громадян країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Грузії

Деталі: Більш детальну інформацію в наглядовому відомстві обіцяли надати найближчим часом.

Раніше прокуратура повідомила, що був затриманий господар квартири в Тбілісі, в якій переховувався Саакашвілі.

Передісторія: За даними ЗМІ, Саакашвілі в'їхав в Грузію, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера. Допоміг йому перетнути кордон грузин Елгуджа Цомая, який і був водієм вантажівки. Пізніше Саакашвілі був заарештований в квартирі Цомаі.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

При цьому Грузія не має наміру видавати Києву свого екс-президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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