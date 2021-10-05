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В окупованому Криму заявляють про антирекорд випадків COVID

Вівторок, 5 жовтня 2021, 10:09
В окупованому Криму заявляють про антирекорд випадків COVID
Лікарня, фото Кримінформу

Новий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавирусной інфекції встановлено в окупованому Криму: за добу 4 жовтня виявлено 441 новий випадок COVID-19.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані кримського МОЗ

Деталі: За минулу добу виявлено 441 новий випадок COVID-19, одужали 505 осіб і 15 померли.

Обстеження на нову коронавірусну інфекцію пройшли 1 608 осіб.

Напередодні у Криму було підтверджено 435 нових випадків COVID-19.

Усього в окупованому Росією Криму, за офіційними даними, коронавірус за час пандемії підтвердили у 81 363 осіб, з них 69 542 особи одужали, 2 630 осіб померли.

Теми: КримкоронавірусCovid-2019епідемія
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