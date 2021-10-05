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В оккупированном Крыму заявляют об антирекорде случаев COVID

Вторник, 5 октября 2021, 10:09
В оккупированном Крыму заявляют об антирекорде случаев COVID
Больница, фото Крыминформа

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции установлен в оккупированном Крыму: за сутки 4 октября выявлен 441 новый случай COVID-19. 

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные крымского Минздрава

Детали: За истекшие сутки выявлен 441 новый случай COVID-19, выздоровели 505 человек и 15 скончались. 

Обследование на новую коронавирусную инфекцию прошли 1 608 человек.

Накануне в Крыму было подтверждено 435 новых случаев COVID-19. 

Всего в оккупированном Россией Крыму, по официальным данным, коронавирус за время пандемии подтвердили у 81 363 человек, из них 69 542 человека выздоровели, 2 630 человек скончались.

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019эпидемия
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