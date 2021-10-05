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Кличко заперечив домовленості з Аваковим через призначення Крищенка своїм заступником

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:27
Кличко заперечив домовленості з Аваковим через призначення Крищенка своїм заступником
Фото: пресслужба Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що призначення колишнього керівника київської Нацполіції Андрія Крищенка його заступником не обговорювалося із ексміністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Джерело: Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Пряма мова: "Офіційно заявляю: з Аваковим я розмовляв кілька місяців тому, ще до його звільнення. Призначення Крищенка на цю посаду з Аваковим не обговорювалося. Я зробив пропозицію Крищенку виходячи виключно з його професійних якостей.

Оскільки забезпечення безпеки є одним із ключових завдань у місті. І впевнений, що на місцях цим повинні займатися професійні та досвідчені люди, компетентні експерти".

Деталі: На запитання про те, що одне з останніх кадрових рішень Кличка викликало розмови про існування нібито політичного союзу мера з Аваковим, Кличко відповів, що вважає Крищенка одним із компетентних професіоналів, що він показав за час своєї роботи на посаді керівника київського главку Нацполіції.

"Тому і було зроблено пропозицію, яку він прийняв", - сказав Кличко.

Передісторія:

  • Міський голова Києва Кличко планує вести свою партію "УДАР" на парламентські вибори 2023 року, а сам балотуватися в президенти поки не планує.
  • 23 вересня колишній керівник поліції Києва Крищенко був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
  • У грудні 2015 року Крищенко був призначений начальником ГУ Нацполіції в Києві та пропрацював на цій посаді до 10 серпня 2021 року, коли був задоволений його рапорт про відставку.

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковВіталій Кличко
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