Кличко заперечив домовленості з Аваковим через призначення Крищенка своїм заступником

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що призначення колишнього керівника київської Нацполіції Андрія Крищенка його заступником не обговорювалося із ексміністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Джерело: Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Пряма мова: "Офіційно заявляю: з Аваковим я розмовляв кілька місяців тому, ще до його звільнення. Призначення Крищенка на цю посаду з Аваковим не обговорювалося. Я зробив пропозицію Крищенку виходячи виключно з його професійних якостей.

Оскільки забезпечення безпеки є одним із ключових завдань у місті. І впевнений, що на місцях цим повинні займатися професійні та досвідчені люди, компетентні експерти".

Деталі: На запитання про те, що одне з останніх кадрових рішень Кличка викликало розмови про існування нібито політичного союзу мера з Аваковим, Кличко відповів, що вважає Крищенка одним із компетентних професіоналів, що він показав за час своєї роботи на посаді керівника київського главку Нацполіції.

"Тому і було зроблено пропозицію, яку він прийняв", - сказав Кличко.

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