Кличко заперечив домовленості з Аваковим через призначення Крищенка своїм заступником
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що призначення колишнього керівника київської Нацполіції Андрія Крищенка його заступником не обговорювалося із ексміністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Джерело: Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна".
Пряма мова: "Офіційно заявляю: з Аваковим я розмовляв кілька місяців тому, ще до його звільнення. Призначення Крищенка на цю посаду з Аваковим не обговорювалося. Я зробив пропозицію Крищенку виходячи виключно з його професійних якостей.
Оскільки забезпечення безпеки є одним із ключових завдань у місті. І впевнений, що на місцях цим повинні займатися професійні та досвідчені люди, компетентні експерти".
Деталі: На запитання про те, що одне з останніх кадрових рішень Кличка викликало розмови про існування нібито політичного союзу мера з Аваковим, Кличко відповів, що вважає Крищенка одним із компетентних професіоналів, що він показав за час своєї роботи на посаді керівника київського главку Нацполіції.
"Тому і було зроблено пропозицію, яку він прийняв", - сказав Кличко.
Передісторія:
- Міський голова Києва Кличко планує вести свою партію "УДАР" на парламентські вибори 2023 року, а сам балотуватися в президенти поки не планує.
- 23 вересня колишній керівник поліції Києва Крищенко був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
- У грудні 2015 року Крищенко був призначений начальником ГУ Нацполіції в Києві та пропрацював на цій посаді до 10 серпня 2021 року, коли був задоволений його рапорт про відставку.