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"Слуги народу" видалили Разумкова зі своїх чатів

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:33
Слуги народу видалили Разумкова зі своїх чатів
Дмитро Разумков, сайт ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його видалили з фракційних чатів "Слуги народу".

Джерело: Разумков на брифінгу в парламенті

Деталі: Спікер сказав, що він не дуже спілкувався в цих чатах із колегами, але більше отримував із них інформацію.

Перед цим народні депутати за ініціативою фракції "Слуга народу" та двох парламентських груп відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.

Його можуть відправити у відставку в четвер 7 жовтня.

Передісторія: 

  • 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції  Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
  • 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції "Слуга народу". Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.
  • Зеленський також сказав, що у Разумкова "інші політичні погляди", ніж у 73% українських виборців, тому він не повинен обіймати посаду. 
  • Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народу
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