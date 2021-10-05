"Слуги народу" видалили Разумкова зі своїх чатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його видалили з фракційних чатів "Слуги народу".

Джерело: Разумков на брифінгу в парламенті

Деталі: Спікер сказав, що він не дуже спілкувався в цих чатах із колегами, але більше отримував із них інформацію.

Перед цим народні депутати за ініціативою фракції "Слуга народу" та двох парламентських груп відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.

Його можуть відправити у відставку в четвер 7 жовтня.

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