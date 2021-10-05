Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії втричі більше хворих на Covid, ніж рік тому

Вівторок, 5 жовтня 2021, 16:57
У Росії втричі більше хворих на Covid, ніж рік тому
фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус росіян зараз у три рази більша, ніж у цей же період роком раніше.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на віцепрем'єрку РФ Тетяну Голікову

Пряма мова: "Зростання захворюваності на нову коронавірусну інфекцію з початку вересня 2021 року склало майже 31%, середньотижневий показник за п'ять тижнів склав 96,9 випадків на 100 тис. населення. Це в 3,1 рази більше, ніж в аналогічному періоді минулого року" .

Деталі: Вона повідомила, що зростання захворюваності відзначається в 67 регіонах країни.

Голікова заявила також, що уряд РФ виробив низку заходів для захисту населення без введення локдауну.

Нагадаємо: Кількість смертей від коронавірусу в Росії за минулий тиждень вперше з початку пандемії перевищила 6 тисяч.

У Росії громадяни не мають можливості за місцем проживання отримати жодну із затверджених ВООЗ вакцин проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: