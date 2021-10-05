У Росії втричі більше хворих на Covid, ніж рік тому

Кількість хворих на коронавірус росіян зараз у три рази більша, ніж у цей же період роком раніше.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на віцепрем'єрку РФ Тетяну Голікову

Пряма мова: "Зростання захворюваності на нову коронавірусну інфекцію з початку вересня 2021 року склало майже 31%, середньотижневий показник за п'ять тижнів склав 96,9 випадків на 100 тис. населення. Це в 3,1 рази більше, ніж в аналогічному періоді минулого року" .

Деталі: Вона повідомила, що зростання захворюваності відзначається в 67 регіонах країни.

Голікова заявила також, що уряд РФ виробив низку заходів для захисту населення без введення локдауну.

Нагадаємо: Кількість смертей від коронавірусу в Росії за минулий тиждень вперше з початку пандемії перевищила 6 тисяч.

У Росії громадяни не мають можливості за місцем проживання отримати жодну із затверджених ВООЗ вакцин проти COVID-19.