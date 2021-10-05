В России втрое больше больных коронавирусом, чем год назад

Число заболевших коронавирусом россиян сейчас в три раза выше, чем в этот же период годом ранее.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову

Прямая речь: "Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31%, средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года".

Детали: Она сообщила, что рост заболеваемости отмечается в 67 регионах страны.

Голикова заявила также, что правительство РФ выработало ряд мер для защиты населения без введения локдауна.

Напомним: Количество смертей от коронавируса в России за прошлую неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

В России граждане не имеют возможности по месту жительства получить ни одну из утвержденных ВОЗ вакцин против COVID-19.