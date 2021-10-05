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Ткаченко відреагував на розслідування Pandora Papers щодо Одеської кіностудії

Вівторок, 5 жовтня 2021, 19:27
Ткаченко відреагував на розслідування Pandora Papers щодо Одеської кіностудії
фото: Катерина Хорощак, УП

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що компанія Cinema Love Ltd з розслідування Pandora Papers, в якому міністра звинуватили у спробі захоплення контролю над Одеською кіностудією, є легальною та зареєстрована у Великій Британії.

Джерело: Ткаченко під час брифінгу, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова Ткаченка: "Я власник був Одеської кіностудії в різних пропорціях з 2006 року. Як закупити щось у себе можна, я не знаю.

А компанія, про яку згадують — легальна компанія, зареєстрована в Англії, вона є у відкритих реєстрах. З 2020 я не є власником Одеської кіностудії".

Передісторія:

  • Згідно з розслідуванням Pandora Papers, у 2016 році Ткаченко отримав як подарунок права на британську компанію Big Boom LTD, яку пізніше перейменував на Cinema Love LTD.
  • В розслідуванні Pandora Papers йдеться про те, що Ткаченко намагався захопити Одеську кіностудію.
  • У червні 2020 року Ткаченко продав свій пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" в розмірі 25% -1 акція банкіру Олександру Морозову.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТкаченкоОдеса
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