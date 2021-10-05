Ткаченко відреагував на розслідування Pandora Papers щодо Одеської кіностудії

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що компанія Cinema Love Ltd з розслідування Pandora Papers, в якому міністра звинуватили у спробі захоплення контролю над Одеською кіностудією, є легальною та зареєстрована у Великій Британії.

Джерело: Ткаченко під час брифінгу, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова Ткаченка: "Я власник був Одеської кіностудії в різних пропорціях з 2006 року. Як закупити щось у себе можна, я не знаю.

А компанія, про яку згадують — легальна компанія, зареєстрована в Англії, вона є у відкритих реєстрах. З 2020 я не є власником Одеської кіностудії".

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