Ткаченко відреагував на розслідування Pandora Papers щодо Одеської кіностудії
Вівторок, 5 жовтня 2021, 19:27
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що компанія Cinema Love Ltd з розслідування Pandora Papers, в якому міністра звинуватили у спробі захоплення контролю над Одеською кіностудією, є легальною та зареєстрована у Великій Британії.
Джерело: Ткаченко під час брифінгу, якого цитує "Суспільне"
Пряма мова Ткаченка: "Я власник був Одеської кіностудії в різних пропорціях з 2006 року. Як закупити щось у себе можна, я не знаю.
А компанія, про яку згадують — легальна компанія, зареєстрована в Англії, вона є у відкритих реєстрах. З 2020 я не є власником Одеської кіностудії".
Передісторія:
- Згідно з розслідуванням Pandora Papers, у 2016 році Ткаченко отримав як подарунок права на британську компанію Big Boom LTD, яку пізніше перейменував на Cinema Love LTD.
- В розслідуванні Pandora Papers йдеться про те, що Ткаченко намагався захопити Одеську кіностудію.
- У червні 2020 року Ткаченко продав свій пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" в розмірі 25% -1 акція банкіру Олександру Морозову.