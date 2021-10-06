Головні новини вівторка і ночі: Разумков, "Схеми" та "Укрексімбанк"

Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні; журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу в державному "Укрексімбанку" – актуальні новини 5 жовтня.

Про Разумкова

Нардепи відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні. Свою пропозицію ініціатори аргументували нібито "грубим порушенням регламенту" з боку Разумкова.

Рада підтримала пропозицію голосувати за відставку Разумкова у четвер 7 жовтня.

Разумков позиватиметься до суду, якщо його незаконно позбавлять мандату народного депутата.

Він заявив, що його видалили з фракційних чатів "Слуги народу".

Про напад на журналістів

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Повідомляється, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналісти повідомляють, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу.

Ведуча "Схем" Наталія Седлецька повідомила, що видання не погоджувалося на формат off the record, у якому запевняла пресслужба банку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво державного "Укрексімбанку" повинно було зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами.

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