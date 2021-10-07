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В Україні викрили шахраїв: ошукали іноземців на $7,5 млн

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:41
Фото ОГП

Нацполіція спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрили міжнародну злочинну організацію, яка ошукала іноземців на 7,5 мільйона доларів.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів".

 
Фото ОГП

Деталі: Подібні платформи і кол-центри функціонували у Києві та Харкові. Їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн.

Шахраї через ці торговельні платформи і кол-центри виманили у громадян США 7,5 мільйона доларів. 

 
Фото ОГП

5 жовтня правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей і вилучили комп’ютери, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та гроші.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ст.190 (шахрайство) ККУ.

Українська правда
Теми: поліціяОфіс генпрокурора


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