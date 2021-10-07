Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На українському кордоні пострілами зупиняли турок, які пробирались у Німеччину

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:04
фото ДПСУ

Нелегальних мігрантів з Туреччини затримали напередодні на Закарпатті прикордонники.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Під час патрулювання українсько-угорського кордону наряд відділу "Лужанка" побачив чотирьох осіб, які намагалися подолати загороджувальний паркан.

Помітивши військовослужбовців зловмисники спробували втекти. Аби зупинити втікачів, охоронці держрубежу здійснили попереджувальний постріл вгору, після чого усіх чотирьох затримали та доставили до прикордонного підрозділу.

Затриманими виявилися громадяни Туреччини. Вказано, що всі вони мали паспорти. Кінцевою метою нелегальної подорожі турків мала стати Німеччина.

Наразі їх доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Оцінку діям іноземців та їх подальшу долю вже невдовзі вирішуватиме суд, резюмують прикордонники.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась

інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький

Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради

СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

відео, інфографікаМедведчуку оголосили нову підозру: держзрада та сприяння тероризму

Усі новини...
кордон
Польща залучить гелікоптери до охорони кордону з Білоруссю
Очільник МВС анонсував "велике будівництво кордонів" з Білоруссю і РФ
Між ОРДО і ОРЛО почали демонтувати "митні пости"
Останні новини
23:55
ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом кожної людини
23:18
Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась
22:56
Суд у Франції відхилив позов щодо посилення правил доступу до порносайтів
22:32
інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень
22:07
Новини економіки: найвища за 4 роки інфляція, зупинка ТЕЦ
21:52
Генпрокурора Молдови відправили під домашній арешт
21:40
Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький
21:23
Гривня припинила стрімке зміцнення
21:04
Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради
20:48
Доходи місцевих бюджетів зросли на 20% – Мінфін
Усі новини...