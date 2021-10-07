На українському кордоні пострілами зупиняли турок, які пробирались у Німеччину

Нелегальних мігрантів з Туреччини затримали напередодні на Закарпатті прикордонники.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Під час патрулювання українсько-угорського кордону наряд відділу "Лужанка" побачив чотирьох осіб, які намагалися подолати загороджувальний паркан.

Помітивши військовослужбовців зловмисники спробували втекти. Аби зупинити втікачів, охоронці держрубежу здійснили попереджувальний постріл вгору, після чого усіх чотирьох затримали та доставили до прикордонного підрозділу.

Затриманими виявилися громадяни Туреччини. Вказано, що всі вони мали паспорти. Кінцевою метою нелегальної подорожі турків мала стати Німеччина.

Наразі їх доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Оцінку діям іноземців та їх подальшу долю вже невдовзі вирішуватиме суд, резюмують прикордонники.