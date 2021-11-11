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Головні новини середи і ночі: арешт екс-начальника "Ізоляції", Зеленський про щеплення

Четвер, 11 листопада 2021, 07:00
Головні новини середи і ночі: арешт екс-начальника Ізоляції, Зеленський про щеплення
Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Зеленський вперше з початку вакцинальної кампанії закликав українців вакцинуватися; суд арештував  ексочільника "Ізоляції" "Палича" – актуальні новини 10 листопада.

Про вакцинацію

Президент Володимир Зеленський вперше з початку вакцинальної кампанії закликав українців вакцинуватися, аби вберегти життя людей.

Зеленський уникає обговорень про те, що багато українців виступають проти вакцинації. Також опоненти чинного глави держави використовують проти нього той факт, що він не закликає українців вакцинуватися і не робив подібних виступів.

Про арешт "Палича"

Суд арештував на 2 місяці без права застави затриманого напередодні ексочільника тюрми донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса "Палича" Куликівського.

Про інші важливі новини

Державний департамент США вважає, що дії Росії в енергетичній галузі не перетнули ту лінію, коли можна говорити, що Москва використовує газ як зброю.

У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії COVID-19.

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю: задіють прикордонників, нацгвардійців, та залучать сили територіальної оборони.

Незабаром іноземці, які перебувають на території України, зможуть користуватися посвідкою на постійне/тимчасове проживання у "Дії". Також буде можливо здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу "Дія".

У Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" євроатлантичні прагнення України, закріплені в Конституції. 

Українська правда

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