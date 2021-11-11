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Головні новини середи і ночі: арешт екс-начальника "Ізоляції", Зеленський про щеплення

Четвер, 11 листопада 2021, 08:00
Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Зеленський вперше з початку вакцинальної кампанії закликав українців вакцинуватися; суд арештував  ексочільника "Ізоляції" "Палича" – актуальні новини 10 листопада.

Про вакцинацію

Президент Володимир Зеленський вперше з початку вакцинальної кампанії закликав українців вакцинуватися, аби вберегти життя людей.

Зеленський уникає обговорень про те, що багато українців виступають проти вакцинації. Також опоненти чинного глави держави використовують проти нього той факт, що він не закликає українців вакцинуватися і не робив подібних виступів.

Про арешт "Палича"

Суд арештував на 2 місяці без права застави затриманого напередодні ексочільника тюрми донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса "Палича" Куликівського.

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Українська правда


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