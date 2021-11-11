Главные новости среды и ночи: арест экс-начальника "Изоляции", Зеленский о прививках

Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться; суд арестовал экс-начальника "Изоляции" "Палыча" – актуальные новости 10 ноября.

О вакцинации

Президент Владимир Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь жизнь людей.

Зеленский избегает обсуждений о том, что многие украинцы выступают против вакцинации. Также оппоненты действующего главы государства используют против него тот факт, что он не призывает украинцев вакцинироваться и не делал подобных выступлений.

Об аресте "Палыча"

Суд арестовал на 2 месяца без права залога задержанного накануне экс-начальника тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского.

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