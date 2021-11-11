Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости среды и ночи: арест экс-начальника "Изоляции", Зеленский о прививках

Четверг, 11 ноября 2021, 08:00
Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться; суд арестовал экс-начальника "Изоляции" "Палыча" – актуальные новости 10 ноября.

О вакцинации

Президент Владимир Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь жизнь людей.

Зеленский избегает обсуждений о том, что многие украинцы выступают против вакцинации. Также оппоненты действующего главы государства используют против него тот факт, что он не призывает украинцев вакцинироваться и не делал подобных выступлений.

Об аресте "Палыча"

Суд арестовал на 2 месяца без права залога задержанного накануне экс-начальника тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского.

О других важных новостях

Государственный департамент США считает, что действия России в энергетической отрасли не пересекли линию, когда можно говорить, что Москва использует газ как оружие.

Во Франции начинается пятая волна эпидемии COVID-19.

Украина усиливает охрану границы с Беларусью: задействуют пограничников, нацгвардейцев и привлекут силы территориальной обороны.

Вскоре иностранцы, находящиеся на территории Украины, смогут воспользоваться видом на постоянное/временное проживание в "Дії". Также будет возможно осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дія".

В Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время заседания городского совета назвал "фигней" евроатлантические устремления Украины, закрепленные в Конституции. 

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

У границы с Беларусью погиб польский военный

В водительских правах украинцев появится новая отметка

фотоАвто полиции столкнулось с легковушкой, в которой были дети: 5 пострадавших

видеоБеларусь стягивает вооруженных силовиков к границе с Польшей

ЧМ-2022: сборную Украины в матче с Боснией и Герцеговиной устроит только победа

Лукашенко заговорил о возможной войне в Беларуси

Все новости...
Последние новости
01:44
В Глазго впервые в истории обязались ограничить использование угля
00:44
Количество погибших во взрыве в Сьерра-Леоне возросло до 144
23:44
Хакеры получили доступ к электронной почте ФБР
22:47
Состояние Саакашвили ухудшилось, к нему приехал реанимобиль – Ясько
22:22
У границы с Беларусью погиб польский военный
21:56
Сирийская авиакомпания Cham Wings остановила полеты в Минск
21:34
В водительских правах украинцев появится новая отметка
20:58
Оккупанты на востоке ранили бойца ВСУ
20:36
На Афоне вспышка коронавируса, патриарх Варфоломей перенес свой визит
19:59
фотоАвто полиции столкнулось с легковушкой, в которой были дети: 5 пострадавших
Все новости...