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Главные новости среды и ночи: арест экс-начальника "Изоляции", Зеленский о прививках

Четверг, 11 ноября 2021, 07:00
Главные новости среды и ночи: арест экс-начальника Изоляции, Зеленский о прививках
Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться; суд арестовал экс-начальника "Изоляции" "Палыча" – актуальные новости 10 ноября.

О вакцинации

Президент Владимир Зеленский впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь жизнь людей.

Зеленский избегает обсуждений о том, что многие украинцы выступают против вакцинации. Также оппоненты действующего главы государства используют против него тот факт, что он не призывает украинцев вакцинироваться и не делал подобных выступлений.

Об аресте "Палыча"

Суд арестовал на 2 месяца без права залога задержанного накануне экс-начальника тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского.

О других важных новостях

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Украинская правда

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