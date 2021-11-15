Новини 15 листопада: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"

ТСК заявила, що Зеленський і Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцях"; Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим — актуальні новини 15 листопада.

Про виплати за щеплення

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень. Програма стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень, стільки ж – на початку 2022 року.

Про справу "вагнерівців"

Зеленський не скасовував операцію по затриманню "вагнерівців", а голова його Офісу Андрій Єрмак не має відповідних повноважень — про це під час брифінгу-оприлюднення проміжного висновку заявила голова ТСК та нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Пізніше нардеп від "Голосу" Роман Костенко запевнив, що розвідники, які планували та проводили спецоперацію, не отримували жодних відомостей та сигналів, що про операцію знають в ФСБ РФ або КДБ РБ.

Крім того, на брифінгу ТСК заявила, що Іловайська трагедія 2014 року спонукала Україну до Мінських домовленостей, а призвела до неї неналежна організація оборони країни.

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