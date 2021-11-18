Головні новини середи і ночі: Bellingcat, ситуація на кордоні Польщі

Мігранти залишають табір біля КПП на кордоні з Польщею; Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців" – актуальні новини 17 листопада.

Про кордон з Польщею

Сотні мігрантів, що провели майже два дні біля КПП "Брузги-Кузьниця" на кордоні з Польщею, залишають свій табір і вирушають кудись у супроводі білоруських силовиків.

Заступник глави МВС Мацей Васік розповів, що отримав інформацію, що за вказівкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка для мігрантів на кордоні відправили автобуси і вони поступово виїжджають з табору.

Про Bellingcat

Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

Перша частина розслідування присвячена тому, як українські розвідники вербували бойовиків ПВК Вагнера та отримали з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

Також з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію джерел Bellingcat про те, що Андрій Єрмак міг зірвати спецоперацію українських спецслужб.

Про інші важливі новини

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