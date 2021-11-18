Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши
Мигранты покидают лагерь у КПП на границе с Польшей; Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев" – актуальные новости 17 ноября.
О границе с Польшей
Сотни мигрантов, которые провели почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении беларусских силовиков.
Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и они постепенно выезжают из лагеря.
О расследовании Bellingcat
Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.
Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.
Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб.
О других важных новостях
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