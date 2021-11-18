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Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши

Четверг, 18 ноября 2021, 08:00
MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP via Getty Images

Мигранты покидают лагерь у КПП на границе с Польшей; Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев" – актуальные новости 17 ноября.

О границе с Польшей

Сотни мигрантов, которые провели почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении беларусских силовиков.

Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и они постепенно выезжают из лагеря.

О расследовании Bellingcat

Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб.

О других важных новостях

Исполком Украинской ассоциации футбола  утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Раньше он был исполняющим обязанности.

За сутки 17 ноября четверо украинских военнослужащих получили ранения из-за действий врага на Донбассе, еще один получил боевую травму.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона и добавил, что городские власти поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд.

Очную учебу в столичных школах возобновят с 22 ноября для учащихся всех классов при соблюдении школами противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны.

В ЕС заявили, что куски спутника, уничтоженного во время испытания российской ракеты, представляют угрозу инфраструктуре ЕС на орбите и астронавтам, работающим на Международной космической станции.

В Украине впервые вводят анонимную вакцинацию против COVID-19 в Закарпатье — такую ​​услугу прежде всего ввели для тех, кто купил COVID-сертификаты, чтобы дать им шанс привиться.

Украинская правда
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