Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши

Мигранты покидают лагерь у КПП на границе с Польшей; Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев" – актуальные новости 17 ноября.

О границе с Польшей

Сотни мигрантов, которые провели почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении беларусских силовиков.

Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и они постепенно выезжают из лагеря.

О расследовании Bellingcat

Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб.

О других важных новостях

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