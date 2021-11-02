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У світі — більше 300 тисяч нових COVID-заражень

Вівторок, 2 листопада 2021, 04:48

31 жовтня в світі виявили 339 928 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 45 934 зараження, в Росії – 40 402, в Британії – 40 077.

Крім того, в Туреччині – 28 678 випадків, в Україні – 13 936. За цим показником Україна третя в Європі.

 

4 947 людей у світі померли від коронавірусу. За кількістю смертей Україна п’ята у світі і четверта в Європі.

Нагадаємо: 31 жовтня в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 298 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 3 828 осіб, одужали 5 885 осіб.

Знати більше:

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Українська правда
Теми: коронавірус


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