У світі — більше 300 тисяч нових COVID-заражень

31 жовтня в світі виявили 339 928 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 45 934 зараження, в Росії – 40 402, в Британії – 40 077.

Крім того, в Туреччині – 28 678 випадків, в Україні – 13 936. За цим показником Україна третя в Європі.

4 947 людей у світі померли від коронавірусу. За кількістю смертей Україна п’ята у світі і четверта в Європі.

Нагадаємо: 31 жовтня в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 298 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 3 828 осіб, одужали 5 885 осіб.

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