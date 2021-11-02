В мире — более 300 тысяч новых COVID-заражений

31 октября в мире обнаружили 339 928 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 45 934 заражения, в России – 40 402, в Британии – 40 077.

Кроме того, в Турции – 28678 случаев, в Украине – 13936. По этому показателю Украина третья в Европе.

4 947 человек в мире умерли от коронавируса. По количеству смертей Украина пятая в мире и четвёртая в Европе.

Напомним: 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.

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