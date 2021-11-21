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Головні новини суботи і ночі: гелікоптери, попередження розвідки США

Неділя, 21 листопада 2021, 08:00
Н-125 виробництва Airbus Helicopters, фото Прикордонної служби України

Україна отримала сучасні гелікоптери, які боронитимуть кордон з Білоруссю; розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – актуальні новини 20 листопада і ночі.

Про гелікоптери

Прикордонники отримали два нові французькі гелікоптери Н-125 Airbus Helicopters, їх направлять на кордон з Республікою Білорусь.

Про попередження розвідки США

Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.

Про інші важливі новини

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії і захоплення нових територій України не буде.

Президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

У центрі Львова маршрутка збила двох пішоходів, внаслідок чого одна жінка загинула, друга потрапила до лікарні. Водій із місця ДТП поїхав, але поліцейські вже затримали його.

Голова комітету Сенату США з закордонних справ Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових установ, трансакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

У Польщі вважають, що білоруські силовики застосовують "новий метод" управління групами біженців на кордоні.

Найбільше смертей у світі за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США.

Українська правда
Теми: Українасвіт


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