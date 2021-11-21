Головні новини суботи і ночі: гелікоптери, попередження розвідки США

Україна отримала сучасні гелікоптери, які боронитимуть кордон з Білоруссю; розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – актуальні новини 20 листопада і ночі.

Про гелікоптери

Прикордонники отримали два нові французькі гелікоптери Н-125 Airbus Helicopters, їх направлять на кордон з Республікою Білорусь.

Про попередження розвідки США

Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.

Про інші важливі новини

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