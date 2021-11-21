Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: вертолеты, предупреждение разведки США

Воскресенье, 21 ноября 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: вертолеты, предупреждение разведки США
Н-125 производства Airbus Helicopters, фото Пограничной службы Украины

Украина получила современные вертолеты, которые будут защищать границу с Беларусью; разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – актуальные новости 20 ноября и ночи.

О вертолетах

Пограничники получили два новых французских вертолета Н-125 Airbus Helicopters, их направят на границу с Республикой Беларусь.

О предупреждении разведки США

Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.

О других важных новостях

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что большого наступления России и захвата новых территорий Украины не будет.

Президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

В центре Львова маршрутка сбила двух пешеходов, в результате чего одна женщина погибла, вторая попала в больницу. Водитель с места ДТП уехал, но полицейские уже задержали его.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

В Польше считают, что белорусские силовики используют "новый метод" управления группами беженцев на границе.

Больше всего смертей в мире в сутки от коронавируса в России, Украине, США.

Украинская правда
Темы: Украинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Украина
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы - WP
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
В правительстве раскритиковали зерновые угрозы Польши: вопрос экономического выживания
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: