Главные новости субботы и ночи: вертолеты, предупреждение разведки США

Украина получила современные вертолеты, которые будут защищать границу с Беларусью; разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – актуальные новости 20 ноября и ночи.

О вертолетах

Пограничники получили два новых французских вертолета Н-125 Airbus Helicopters, их направят на границу с Республикой Беларусь.

О предупреждении разведки США

Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.

О других важных новостях

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что большого наступления России и захвата новых территорий Украины не будет.

Президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

В центре Львова маршрутка сбила двух пешеходов, в результате чего одна женщина погибла, вторая попала в больницу. Водитель с места ДТП уехал, но полицейские уже задержали его.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

В Польше считают, что белорусские силовики используют "новый метод" управления группами беженцев на границе.

Больше всего смертей в мире в сутки от коронавируса в России, Украине, США.