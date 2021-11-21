Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами

Представник президента у Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський вважає, що повноцінні висновки щодо операції із затримання "вагнерівців" можна буде робити після завершення розслідувань за трьома напрямами.

Джерело: Веніславський в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Є три напрями розслідування цієї події. Перший — це Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України.

Другий — Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, за фактом оприлюдненої у ЗМІ інформації було зареєстроване кримінальне провадження.

І третій напрям — це журналістські розслідування Bellingcat та українських журналістів. Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки".

Деталі: Нардеп нагадав, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, пропрацювавши кілька місяців, підготувала проміжний звіт.

"Але я б закликав усіх дочекатися остаточного звіту, який має бути повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat", — сказав Веніславський.

Він наголосив, що наразі ані розслідування Bellingcat, ані Тимчасової слідчої комісії не встановили факту державної зради з боку вищих посадових осіб Української держави або факту витоку інформації з Офісу президента.

Передісторія:

15 листопада 2021 року тимчасова слідча комісія ВР оприлюднила проміжний висновок, згідно з яким президент Володимир Зеленський не скасовував операцію щодо затримання "вагнерівців", а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має на це повноважень.

17 листопада Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року. Радник керівника ОП Михайло Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою".

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва. В ОП заявили, що це серйозний "удар", бо Росія тепер знає всі нюанси роботи української розвідки.

19 листопада ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба підтвердив, що Єрмак від імені Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців". Він також назвав невелике коло осіб, для кого розвідники звітують про свої справи.

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