Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям

Воскресенье, 21 ноября 2021, 22:44
фото ОП

Представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский считает, что полноценные выводы относительно операции по задержанию "вагнеровцев" можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям.

Источник: Вениславский в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Есть три направления расследования этого события. Первое — это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины.

Второй – Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство.

И третье направление – это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, мы сможем делать какие-то выводы".

Детали: Нардеп напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила промежуточный отчет.

"Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", - сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что ни расследование Bellingcat, ни Временной следственной комиссии не установили факта государственной измены со стороны высших должностных лиц Украинского государства или факта утечки информации из Офиса президента.

Предыстория:

  • 15 ноября 2021 года временная следственная комиссия ВР обнародовала промежуточный вывод, согласно которому президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет на это полномочий.
  • 17 ноября Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что Андрей Ермак предлагал отложить на неделю реализацю спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой".
  • 18 ноября журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. В ОП заявили, что это серьезный "удар", так как Россия теперь знает все нюансы работы украинской разведки.
  • 19 ноября экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба подтвердил, что Ермак якобы от имени Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам". Также он назвал небольшой круг лиц, для которых разведчики отчитываются о своих делах.

Читайте также: 330 дней вранья. Что власти Украины, России и Беларуси говорили о "вагнеровцах"

"Были волнения со стороны руководства, но темников не было". Глава ВСК Безуглая о деле "вагнеровцев"

Темы: ВагнерЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве выпадет снег – прогноз

фото, видеоМужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток

фотоПомощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину

Большинство из 45 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы

США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Главные новости понедельника и ночи: оружие от США для Украины, транш МВФ

Все новости...
Вагнер
"Перебивают Вагнергейт": Железняк прокомментировал обвинение в растрате средств "Голоса"
"Вагнергейт"-эфир: у Зеленского заявили, что "бегать на ТВ по указанию олигарха не будут"
Ермак перенес спецоперацию от имени Зеленского – Бурба
Последние новости
14:22
Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"
14:11
На "Чонгаре" и "Каланчаке" построят автостанции и пустят электрокары в Крым – Верещук
14:10
"Родственница работника САП" предлагала фигуранту громкого дела "помощь" за $40 тысяч
14:03
ГарПок просит "мировую" по поводу взыскания 4 миллиардов Энергоатомом
13:45
У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину
13:42
Умер дирижер Национальной оперы Аллин Власенко
13:38
Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины – СМИ
13:12
"ДТЭК Энерго" Ахметова с начала года сократила чистый убыток в десять раз
13:07
картаСиноптики предупредили о ночном снеге и гололедице
12:51
Ляшко: госпитализация пациентов с COVID-19 уменьшилась на 19%
Все новости...