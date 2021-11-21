Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям
Представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский считает, что полноценные выводы относительно операции по задержанию "вагнеровцев" можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям.
Источник: Вениславский в эфире телеканала "Дом"
Прямая речь: "Есть три направления расследования этого события. Первое — это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины.
Второй – Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство.
И третье направление – это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, мы сможем делать какие-то выводы".
Детали: Нардеп напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила промежуточный отчет.
"Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", - сказал Вениславский.
Он подчеркнул, что ни расследование Bellingcat, ни Временной следственной комиссии не установили факта государственной измены со стороны высших должностных лиц Украинского государства или факта утечки информации из Офиса президента.
Предыстория:
- 15 ноября 2021 года временная следственная комиссия ВР обнародовала промежуточный вывод, согласно которому президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет на это полномочий.
- 17 ноября Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что Андрей Ермак предлагал отложить на неделю реализацю спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой".
- 18 ноября журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. В ОП заявили, что это серьезный "удар", так как Россия теперь знает все нюансы работы украинской разведки.
- 19 ноября экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба подтвердил, что Ермак якобы от имени Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам". Также он назвал небольшой круг лиц, для которых разведчики отчитываются о своих делах.
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