Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям

Представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский считает, что полноценные выводы относительно операции по задержанию "вагнеровцев" можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям.

Источник: Вениславский в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Есть три направления расследования этого события. Первое — это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины.

Второй – Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство.

И третье направление – это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, мы сможем делать какие-то выводы".

Детали: Нардеп напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила промежуточный отчет.

"Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", - сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что ни расследование Bellingcat, ни Временной следственной комиссии не установили факта государственной измены со стороны высших должностных лиц Украинского государства или факта утечки информации из Офиса президента.

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