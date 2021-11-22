Головні новини неділі і ночі: мітингарі під ОП, 92 тисячі військових РФ біля України

21 листопада мітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента і вимагали звільнити голову ОП Андрія Єрмака; за даними розвідки, РФ готує напад на південь і схід України у 2022-му – актуальні новини 21 листопада.

Про акцію до Дня Гідності та Свободи

На Майдані Незалежності кілька тисяч людей прийшли відзначити День Гідності та Свободи, а також вшанувати загиблих під час Революції Гідності.

На Майдані активісти розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

Після акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні учасники прийшли до Офісу президента, але до будівлі не дійшли через невеликий кордон поліції. Вони почали просити поліцію пропустити їх на територію до будівлі ОПУ.

Учасники акції оголосили вимогу звільнити Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстрокову акцію з вимогою імпічменту Зеленського.

Про Росію

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов, РФ сконцентрувала понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня-початку лютого. Речник президента РФ Дмітрій Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну: Пєсков заявив, що "не можна виключати" можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб максимально підняти ставки у майбутніх переговорах.

Про інші важливі новини

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