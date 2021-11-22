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Главные новости воскресенья и ночи: митингующие под ОП, 92 тысячи военных РФ возле Украины

Понедельник, 22 ноября 2021, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: митингующие под ОП, 92 тысячи военных РФ возле Украины
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

21 ноября митингующие пытались прорваться в Офис президента и потребовали уволить главу ОП Андрея Ермака; по данным разведки, РФ готовит нападение на юг и восток Украины в 2022-м – актуальные новости 21 ноября.

Об акции ко Дню Достоинства и Свободы

На Майдане Независимости несколько тысяч человек пришли отметить День Достоинства и Свободы, а также почтить память погибших во время Революции Достоинства.

На Майдане активисты развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни участники пришли в Офис президента, но до здания не дошли из-за небольшой границы полиции. Они начали просить полицию пропустить их на территорию в здание ОПУ.

Участники акции объявили требование уволить  Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента  Зеленского.

О России

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов, РФ сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля. Спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину: Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы максимально поднять ставки в будущих переговорах.

О других важных новостях

Представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский считает, что полноценные выводы по операции по задержанию "вагнеровцев" можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям.

В центре города Вокеша (Висконсин, США) внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад - более 20 человек получили ранения и несколько человек погибли.

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

Украинская правда
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