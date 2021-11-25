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ДБР планує допитати Єрмака про спецоперацію з затримання "вагнерівців"

Четвер, 25 листопада 2021, 23:28
ДБР планує допитати Єрмака про спецоперацію з затримання вагнерівців
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації з затримання "вагнерівців" та її зриву. 

Джерело: виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" в ніч на 26 листопада

Пряма мова Сухачова: "На сьогодні жодного факту та доказу (що Єрмак винен у зриві спецоперації – ред.) слідство не отримало... 

Ми на протязі декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів. 

Найближчими днями будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо), якщо буде такий запит". 

Деталі: З приводу ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського. 

Нагадаємо: Ще 3 березня 2021 року Олексій Сухачов на запитання, коли Андрій Єрмак буде допитаний про зрив спецоперації щодо вагнерівців, запевняв, що "справу активно розслідують" і відповідних людей допитують.

Передісторія:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
  • У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакВагнерДБР
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